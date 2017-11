Aulas de crossfit viram febre na cidade

Conheça o treino que mistura atividades do dia a dia com a alta intensidade das academias e promete eliminar 800 calorias em trinta minutos

Na sua opinião, o que as atrizes Giovanna Antonelli e Bruna Marquezine têm em comum com o deputado Francis interpretado por Kevin Spacey, no seriado House of Cards? Além do fato de serem personalidades sempre em evidência, na vida real e na ficção, os três encontraram um jeito de manter o condicionamento físico em alta e o corpo em forma da mesma maneira: com o crossfit.

Inspirado nas academias da polícia americana, o treinamento despontou no Brasil há aproximadamente dois anos e se tornou febre nas academias. As aulas têm feito famosos e anônimos entupirem suas redes sociais com imagens em que estão pendurados em argolas, levantando barras de ferro e criando torres humanas com movimentos inusitados.

A fórmula do sucesso é a mistura dos chamados movimentos funcionais – atividades simples do dia a dia, como agachar ou empurrar um sofá – com a alta intensidade das aulas e a constante mudança das séries que não deixa o treino cair na rotina. Além disso, o fato de mandar embora 800 calorias – o que equivale a dois brigadeiros e três bolas de sorvete de massa – em apenas trinta minutos faz de cada aula um verdadeiro “campo de batalha”. Assim é possível descrever uma sala de crossfit.

Ao chegar em uma academia, encontra-se de cara algumas caixas espalhadas, as chamadas jump box, argolas de ginástica olímpica e barras com anilhas para levantamento de peso, além de pneus, cordas, entre outros instrumentos.

O crossfit não é contra indicado para ninguém, pois os treinos são adaptados.

Treino pesado

Quem realiza uma pesquisa rápida pelo termo crossfit no Youtube se surpreende com vídeos de exercícios feitos com pesos gigantes erguidos acima da cabeça, acrobacias em argolas, entre outras atividades. A programação das aulas concentra-se em movimentos funcionais diferentes a cada sessão feitos em alta intensidade.

O peso utilizado nas aulas é padrão, mas nem todos precisam levantar a mesma carga. A meta do treino não é eliminar caloria, mas sim aumentar a capacidade que o praticante terá para realizar um determinado movimento. Trabalha resistência, potência, velocidade. Como consequência disso, quem pratica logo ganha massa muscular e diminui o percentual de gordura no corpo.