Bastidores por A. C. Camargo

Quem leu o conto O Alienista, de Machado de Assis, certamente vai encontrar nele algum tipo de semelhança com o que ocorre no Brasil de hoje. Na obra, publicada em 1882 o grande escritor brasileiro descreve a atitude do médico Simão Bacamarte, psiquiatra, que manda construir um manicômio denominado Casa Verde e nele vai internando todas as pessoas que ele julga com problemas mentais. Não levou muito tempo e o hospital estava repleto de pacientes, a tal ponto que, em determinado momento, ele fica superlotado e quase todos os moradores da localidade ali estavam internados. Diante da situação, Dr. Bacamarte chegou à conclusão que era melhor dar alta a todos e que ele, o único normal, é que deveria ficar internado.

Semelhança?

Alguém certamente vai perguntar e com razão: e o que isso tem a ver com o Brasil de hoje? Pois é, verifiquem que todo o santo dia surgem novas notícias de casos de corrupção envolvendo políticos, muitos deles presos graças à ação de juízes devotados e a policiais federais dedicados às suas missões. São tantos que, a qualquer momento não vai haver vagas para internar tanta gente.

Depravação

Vejam o caso do Rio de Janeiro, onde toda a cúpula do governo estadual, com raríssimas exceções, está ou ainda estará no xilindró: o ex-governador, secretários estaduais, o presidente atual da Assembleia Legislativa e mais dois deputados, membros do Tribunal de Contas e grandes empresários, propinadores por excelência. Até parece que o Dr. Bacamarte foi reanimado, se bem que nestes casos os pacientes não são loucos, mas sim espertinhos demais.

Audiência

A Câmara Municipal realiza hoje, a partir das 18h, audiência pública para debater o orçamento do próximo ano. Caberá ao assessor da Secretaria Municipal de Finanças, Deosdete Vechiato, expor os elementos que compõe a peça orçamentária de 2018 e que prevê receita e despesa no montante de R$ 333.833,850, 00, englobando os diversos órgãos do governo, Câmara e SAEV.

Participação

Desnecessário dizer da importância desse evento, como também da imposição que se faz a todos os vereadores para que compareçam e participem. O mesmo se aplica à comunidade de um modo geral, em especial setores representativos dos mais diversos segmentos locais, tais como sindicatos e associações, inclusive as de caráter social. É o momento mais adequado para se tomar conhecimento e defender mudanças, quando necessárias no documento que regula a arrecadação e o mapa de despesas do município.

Coisa & Tal

Perder par o Flamengo no Rio não tem nada de anormal. Mas, por 3 a 0, já machuca e bem, deixando chateados os corintianos. O Santos venceu o Grêmio, melhorou sua posição e o São Paulo, que saiu fora definitivamente da ameaça de rebaixamento, empatou em casa. Palmeiras e Ponte fecharam ontem à noite a antepenúltima rodada do Brasileirão.

Entre aspas

Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato, no Rio de Janeiro, domingo na Folha de S. Paulo, lembrando o Alienista:

– Parece que tem mais gente envolvida do que não envolvida. É uma metástase. A cada hora surgia um personagem novo.