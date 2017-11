Concerto de abertura lota Centro de Convenções

Programação segue a partir desta terça-feira (21/11), com apresentações do coral Canto Livre e da Corporação Musical Zequinha de Abreu

Da Redação

Realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, a Semana da Música começou repleta de atrações e com grande adesão do público. No último sábado (18/11), a abertura da programação ficou por conta da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, que lotou o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” com o concerto “Diversidades”.

Sob a regência do maestro Mazinho Sartori, a apresentação trouxe ao público um repertório especial, enriquecido pela participação de músicos convidados, como Bruna Lima, Eugênio da Silva “Tesourinha” e Renato Gagliardi.

Também marcaram presença durante o concerto o coral de violas “A Voz do Sertão” e alunos da rede municipal de ensino inscritos no projeto de musicalização “Música na Rede”, desenvolvido no município numa parceria entre as Secretarias da Educação e da Cultura e Turismo.

Já no domingo (19/11), o Coral Canto Livre movimentou o fim de tarde no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, com a apresentação do espetáculo musical “Grande Circo Humano”, comandado por Marcio Zarsi.

Terça-feira

A programação da Semana da Música continua a partir desta terça-feira (21/11), com mais uma apresentação do Coral Canto Livre, dessa vez às 20h, na sede do Grupo Espírita Maria de Nazaré, localizada na rua Leonardo Commar, nº 3179 (Pozzobon).

Ainda na terça, a Corporação Musical Zequinha de Abreu traz ao público seu tradicional repertório, a partir das 20h30, na feira livre da praça Santa Luzia.

Programação

Na quarta-feira (22/11), o Grupo de Câmara da Escola Municipal de Artes realiza uma série de apresentações, em diversos locais e horários: às 9h, na Santa Casa de Misericórdia; às 10h no AME – Ambulatório Médico de Especialidades; às 14h, no Lar São Vicente de Paulo; e às 15h, no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”. Já às 20h30, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, acontece uma audição dos alunos dos cursos musicais da Escola.

A programação da quinta-feira (23/11) fica por conta da Corporação Musical Zequinha de Abreu, que se apresenta às 20h30, na feira livre da praça São Bento, e do Festival de Primavera da Coopevo/Dinâmica, que acontece também às 20h30, na Concha Acústica.

Na sexta-feira (24/11), o Grupo Gratziare apresenta um concerto para piano e cordas, às 20h30, no Centro de Convenções, com a participação dos músicos Alex Massuia, Bruna Lima, Evelyn Fiori, Fabiana Parreira, Gabriel Lopes, Jordânia Ozório, Kelly Soares, Maria Fernanda Brigati e Mariane Lagoin.

Encerrando a programação do evento, o final de semana será marcado pela realização do espetáculo musical Symphonic Rock, no sábado (25/11), às 20h30, na Concha Acústica; e por uma apresentação especial da Corporação Musical Zequinha de Abreu, que traz ao público um repertório com sucessos do cantor e compositor Roberto Carlos, no domingo (26/11), às 20h30, no Centro de Convenções.

Foto: Julia Bifaroni