Dois homens são presos por tráfico de drogas na SP320

Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 29 tijolos de maconha

Da Redação

Numa busca ao veículo os policiais encontraram 29 tijolos prensados de maconha no assoalho do carro no lado do passageiro sob o assoalho. A droga apreendida pesou 16 quilos.

Dois homens um de 22 e outro de 26 anos foram presos por tráfico de drogas durante a madrugada desta terça-feira, dia 21, na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no município de Votuporanga.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, durante patrulhamento pela rodovia os policiais tentaram abordar um veículo Fiat Siena, com placas de Fernandópolis, que transitava no sentido Cosmorama à Votuporanga. O motorista ao perceber a presença da viatura, aumentou a velocidade e desobedeceu o sinal de parada, sendo que ao parar no quilômetro 515, o passageiro saiu do carro e tentou fugir, sendo contido às margens da rodovia, onde resistiu à prisão.

A droga e o veículo foram apreendidos e os dois encaminhados à Central de Flagrante de Votuporanga. Os presos foram levados à cadeia de Santa Fé do Sul.