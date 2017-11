Falecimentos

ALZIRA ANTONIA CASONATO DA COSTA

Faleceu no sábado, por volta das 6h, na Unimed de Votuporanga Cooperativa de Trabalho Médico, a senhora Alzira Antonia Casonato da Costa, 85 anos, casado. Natural de Potirendaba- SP. Deixa o esposo Modesto Soares da Costa Filho e os filhos Maria de Fatima da Costa Hara e Ivone Terezinha da Costa Miranda. Teve como ultimo endereço a Rua: Guerche, 3941-Vila Guerche. O seu sepultamento aconteceu no domingo, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

ANTÒNIO GOMES DA SILVA

Faleceu no sábado, por volta das 18h40, no Hospital de Base de Rio Preto, o senhor Antônio Gomes da Silva, 80 anos, solteiro. Natural de Álvares Florence- SP. Deixa familiares. Teve como último endereço a Rua: Wilson Antonio Aquino, 371- Águas Limpas I, em Bady Bassit. O seu sepultamento aconteceu no domingo, às 9h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.