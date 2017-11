Objetiva por Mariana Rocha

Foto: Edu Lawless

VÁLVERA NELESSSS! \,,/,

É com grande estilo que o quinteto mais heavy metal de Votuporanga, lança seu mais novo álbum “Back To Hell”, com direito também a clipe fresquinho, o “Demons of’ War”, já ramificado pelo youtube e redes sociais, graças à criação da produtora Pier 66.

Finalizado no primeiro semestre, gravado, mixado e masterizado em um dos reconhecidos estúdios de som da capital, Mr. Som, a capa do álbum foi feita por outro grande do ramo, mesmo criador da premiada capa ‘Repentless’ dos norte-americanos Slayer, Marcelo Vasco.

Depois de “Cidade em Caos”, o 2º vem para desbancar os desacreditados e deixar ainda mais no passado o tempo de banda de garagem.

Lançado oficialmente no Festival Manifesto dia 14, os meninos lotaram a casa, cheia de figuras importantes do estilo, coroando mais um momento de peso à banda.

Só para constar, em menos de 10 dias de exibição, o novo clipe já passou dos 2000 views (Dá um google!). E em menos de 20 dias, a novidade já estará disponível nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Itunes e por aí vai.

Já onde tudo começou, o show exclusivo de apresentação será neste próximo fim de semana (26), no Santa Filomena Gastrobar, dos antigos donos do Kimania Rock Beer, Brenda e João Paulo Menegon. A abertura é às 18h, com entrada a R$10.

O fã clube já está a postos para também parabenizar o vocalista Glauber Barreto (acima) que pulará uma casinha dos 30 na mesma madrugada.

QUANDO 1 + 1 = 3

Lembra daquela cantora que arrasou no palco do SBT, ressuscitando Edith Piaf no Máquina da Fama há um tempo atrás? Então… Nossa Sarah Celi, a francesinha radicada votuporanguense está gravidíssima e ainda mais linda, diga-se de passagem pela felicidade do papai e também músico, Antônio Freitas. Será que vem uma nova gargantinha de ouro por aí?

Arquivo Pessoal

#SELFIEDODIA

No caminho do bem com Telma Cordeiro e Tuani rumo a capital paulista

#COISADEPRETO 1

Parafraseando o comentário infeliz do recém polêmico jornalista Willian Waack, que chateou um legado de sua profissão e demais pessoas, vale lembrar o deslize também na data de ontem.

Para não passar em branco, a coluna homenageia o dia da Consciência Negra, por vezes, interpretada erroneamente ao dizerem que “nós não devemos nada aos negros”. Devemos sim, o mínimo de reconhecimento e respeito pelo passado histórico e sombrio tomado pelo próprio umbigo dos arrogantes e intolerantes raciais. Somos todos um! E não é só sobre a escravatura não.

No retrato ao lado, a jovem e orgulhosa de sua cor, Karolaine Lima, clicada por quem vos escreve.

Mariana Rocha

Arquivo Familiar

Alícia Saraiva e o amor em dobro dos primos de Américo, Isadora e Inácio

COM OU SEM EMOÇÃO?

Ontem (20), o dia foi de extrema intensidade para o modelo e praticante de “slackline” Michel Scalle. Para o votuporanguense, percebe-se que a segunda opção foi a mais votada, a qual “parou” um pedaço da Avenida Paulista com os amigos, deixando os pedestres boquiabertos com a astúcia e equilíbrio de aventureiro da selva de pedra.

Para quem não conhece essa modalidade esportiva criada nos anos 80, é praticamente uma “corda bamba” daquelas atrações de circo, porém, feita de fita elástica de nylon. Esticada entre dois pontos fixos, os ‘slackliners’ abusam do equilíbrio e da concentração, arriscando assim, algumas manobras para incrementar o rolê e a boa forma, dos lugares mais tranquilos aos mais improváveis possíveis.

Arquivo Pessoal

__________________________________________ NOTINHA

MAIS COR, POR FAVOR!

Por ser o futuro cartão de visita e porta de acesso ao 6 distrito industrial, a praça …. de Simonsen tem um projeto já aprovado pela Câmara, sendo ele tramitado para sua execução ainda neste fim de ano.

De acordo com Dil Grande, assessor parlamentar e idealizador do projeto “Praça Cor Curti”, juntamente com o vereador Curti, o momento é uma oportunidade também de promovermos uma ação educativa em parceria com o curso de arquitetura da Unifev e, basicamente, a realização de uma ‘mostra ao ar livre’, tendo como resultado final a ressignificação desse novo espaço.

Na pauta, será implantada novas técnicas arquitetônicas para um melhor desenvolvimento ambiental, permitindo a conscientização da conservação, a cultura da integração e ao bem estar social.

#COISADEPRETO 2

E por falar em Consciência Negra, as atrações da semana promovida pela Prefeitura e Secretaria de Cultura não param. Amanhã (22), tem apresentação do grupo Axé Criança, às 9h, no Instituto Federal e Roda de capoeira na Faculdade Futura, das 20h às 21h. Só vai!