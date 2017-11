Palmeiras faz proposta para Alberto Valentim

Ex-lateral tem sido técnico interino do Verdão desde a demissão de Cuca; preferido da diretoria para o cargo de treinador é Abel Braga

Alberto Valentim não será o técnico do Palmeiras em 2018. Mas isso não significa que o futuro do interino no Verdão chegará ao fim ao término do Campeonato Brasileiro. O clube tem a intenção de continuar contando com o trabalho de Valentim na comissão técnica alviverde, tanto que fez uma proposta para ele voltar ao cargo de auxiliar na próxima temporada.

Na diretoria, há entendimento de uma necessidade de mudança de perfil no comando do time. Para o ano que vem, a ideia é que o momento vivido pelos palmeirenses não permite mais uma aposta, como foi por Eduardo Baptista no início da temporada.

Após a derrota em Florianópolis, na última segunda-feira, Valentim afirmou que pretende seguir na carreira de treinador, seja no Palmeiras ou em outro clube. Neste ano, ele já havia dirigido o RB Brasil no Campeonato Paulista, mas aceitou retornar ao Verdão após um pedido de Cuca e de Alexandre Mattos.

– Sempre deixei muito claro, bem no início da minha carreira, no Atlético-PR, que minha ideia é ser treinador. Tive a oportunidade no começo do ano, no Paulista. Depois, recebi o convite do Cuca e do Alexandre (Mattos) para voltar como auxiliar. É um clube pelo qual tenho um carinho enorme, me sinto em casa. Mas minha ideia é voltar a ser treinador. Depois que parei de jogar fiquei dois anos e meio estudando, fui para fora (do país) três vezes. Procuro aprimorar o que entendo como futebol moderno. Quero fazer uma carreira bacana, e vamos ver o que acontece no próximo ano – afirmou.

Alberto Valentim já conversou com a diretoria, foi notificado da decisão e pretende decidir o seu futuro até o fim do ano. O elenco do Verdão retornou para São Paulo ontem.

Abel Braga vem aí?

O favorito da diretoria do Palmeiras para o cargo de treinador é Abel Braga, do Fluminense. A situação dele no clube carioca está em aberto. Mano Menezes era o plano A desde a saída de Cuca, no mês passado, mas ele renovou contrato com o Cruzeiro.

A definição sobre quem será o novo treinador do Palmeiras interfere diretamente na chegada de reforços. As primeiras movimentações para 2018 são para suprir as principais carências do atual elenco, como a lateral esquerda (Diogo Barbosa já foi anunciado), mais uma opção para o sistema defensivo (Emerson Santos tem pré-contrato assinado), uma possível peça de reposição para o ataque (David, do Vitória, tem situação monitorada) e um camisa 10 (Lucas Lima tem acerto com o clube e deve jogar no Verdão na próxima temporada se não houver concorrência da Europa).

As demais contratações dependem da avaliação da nova comissão técnica e passam diretamente pela escolha de um novo treinador. Com mais duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o clube trabalha para ter a definição desse nome até o fim da temporada.