População de Sebastianópolis do Sul elegeu seu novo prefeito domingo

Santinho usado pelos candidatos vitoriosos (foto reprodução)

Da Redação

A população de Sebastianópolis do Sul (a 35,4 km de Votuporanga) foi às urnas no ultimo domingo e elegeu com 49% dos votos, o candidato do partido DEM, Manoel Erani Leite Magalhães, o Erani.

Ao todo, 3.044 eleitores votaram em quatro candidatos que disputaram a vaga. A apuração das nove urnas que estavam na Escola Estadual Gentila Guizze Pinatti terminou às 18h. A votação também serviu para que os eleitores realizassem o cadastramento biométrico.

Erani foi eleito com foi com 1.255 votos e a cerimônia de diplomação está prevista para o dia 1 de janeiro de 2018. Foram contabilizados 2.527 votos válidos, 55 votos nulos, 55 brancos e 405 abstenções.

A Justiça determinou novas eleições na cidade depois que o candidato mais votado no ano passado teve os votos anulados por causa de irregularidades em outro mandato. José Antônio Abreu (DEM) foi o candidato mais votado na eleição de 2016. Ele negou as acusações de que as contas de 2011, quando ele ainda era prefeito da cidade, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas.