Remédios para transplantados estão em falta

A Associação Brasileira de Transplantados lançou um alerta para a falta de pelo menos um dos três medicamentos principais contra rejeição de órgãos. Segundo a associação, o problema ocorre em sete estados.

Aproximadamente 50 mil brasileiros são transplantados. Gente que passou anos na fila à espera de um órgão que, mesmo sendo compatível, faz com que o transplantado tenha que tomar, para o resto da vida, imunossupressores, medicamentos específicos para evitar que o organismo rejeite o órgão transplantado.

“Se eles pararem de tomar por um período de semanas, eles perdem o órgão transplantado. No caso do rim, volta para a diálise; no caso de coração, pulmão, fígado, eles morrem”, explica o nefrologista José Medina Pestana.

A Associação Brasileira de Transplantados fez, esta semana, um levantamento com pacientes de todo o país e descobriu que em sete estados há falta de pelo menos um dos três medicamentos principais contra rejeição, o micofenolato, o tacrolimo e o everolimo. Só no estado de São Paulo, vivem 40% dos transplantados.