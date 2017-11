Senac debate setor turístico nesta quinta

Nesta quinta-feira (23), o Senac Votuporanga promove, das 9 às 12 horas, o seminário Planejamento e Gestão do Turismo. A proposta do evento é proporcionar informações e debates com representantes de órgãos gestores oficias do turismo no Estado de São Paulo, criando uma rede e fortalecendo o grupo de cidades da região que já conseguiram ou que estão em fase de avaliação para tornarem-se Municípios de Interesse Turístico.

Evandro Junior Ferreira da Silva, turismólogo e docente na área de turismo do Senac Votuporanga, explica que alguns dos municípios aprovados fazem parte da área de atuação da unidade, por isso, há uma demanda de gestores e profissionais de turismo para ampliar seus conhecimentos na área.

Na região, além de Votuporanga, as cidades de Rubineia, Riolândia, Cardoso e Mira Estrela passaram a integrar o programa do governo estadual neste ano. A classificação garante a cada cidade o recebimento de cerca de R$ 650 mil por ano que devem ser destinados a investimentos na infraestrutura turística.

“O turismo vive uma nova e promissora fase com a criação de novos Municípios de Interesse Turístico com a obrigatoriedade de investir parte da verba em cursos de capacitação. E o seminário será importante para apresentar os diferenciais do Senac na área de gestão em turismo”, ressalta Evandro.

Programação

Dirigida às iniciativas pública e privada, a atividade é aberta também aos profissionais e estudantes do setor turístico. Após a abertura do evento, com Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga, representantes de órgãos do turismo falarão sobre a temática.

Às 10 horas, Vanilson Fickert, integrante do grupo técnico de análise dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, comenta a atuação da Secretaria de Estado do Turismo junto aos municípios paulistas.

Em seguida, Célia Gomes, diretora regional de turismo pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de hotelaria e turismo do Senac São Jose do Rio Preto, faz um panorama do turismo regional do interior paulista.

No encerramento, o deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari, fala sobre a importância do Programa Município de Interesse Turístico para o desenvolvimento da região.

A participação no seminário é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo www.sp.senac.br/votuporanga.

Curso

Em março de 2018, o Senac Votuporanga começa a ofertar cursos de formação rápida na área de hotelaria e turismo. O primeiro título será Organização e Planejamento do Receptivo Turístico, que tem o objetivo de contribuir no desenvolvimento de competências para mobilizar, articular e colocar em ação o planejamento da programação turística.

Com 36 horas de carga horária, o curso pode ser feito por pessoas com mais de 16 anos e o ensino médio incompleto. As inscrições também estão disponíveis no Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga.