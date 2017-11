Série de audiências públicas começa dia 1º

Foto (Diário de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga inicia no próximo dia 1º de dezembro uma série de audiências públicas para apresentar à população todas as ações promovidas durante o ano de 2017. O balanço será demonstrado separadamente por cada Secretaria Municipal, desta forma, as pessoas que puderem prestigiar terão chances de entender e conhecer melhor o trabalho prestado pela Administração Pública.

A realização de audiências públicas atende determinação da Lei Orgânica do Município. O local escolhido para as explanações é a Câmara Municipal. No total, serão 16 Secretarias que apresentarão balanço do primeiro ano de governo conforme cronograma definido pela Casa de Leis.

“Essas ocasiões são importantes para os cidadãos acompanharem nossas ações, seja de forma direta – para quem tiver oportunidade de ir até à Câmara Municipal, ou por intermédio da imprensa que registra os acontecimentos”, disse o prefeito João Dado.