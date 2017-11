TG entrega homenagens e promove formatura

Outorga da Medalha de Mérito foi feita ao Capitão Brito, Cabo De Mani, atiradores Dazzi, Mendes e Medalha e ao professor Angelucci

Na manhã de domingo, o Tiro de Guerra 02-088 procedeu a uma formatura especial, alusiva não só ao Dia da Bandeira, como também para efetuar a entrega da Medalha de Mérito a autoridades e personalidades da comunidade. “O TG, tropa coesa e comprometida com a missão, na data consagrada ao culto do auriverde pavilhão símbolo da Pátria, vibrante e emocionado, reverencia a sagrada Bandeira do Brasil”, assinalou o cerimonial. “Com a mesma fé de nossos antepassados, heróis, crenças e tradições continuam presentes em momentos de festa ou de dor” e a cerimônia “enche de orgulho cada cidadão, pois reafirma nossa dignidade, nossa independência e nossa unidade territorial, além de alimentar nossos sonhos e nos motivar a concretizá-los à luz de valores éticos e morais” continuou o cerimonial, concluindo com versos do Hino à Bandeira, “contemplando o teu vulto sagrado, Compreendemos o nosso dever, E o Brasil por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser!”.

A tropa foi apresentada pelo monitor Dazzi à maior patente militar presente, o Capitão PM Alex Brito de Moura, comandante do Sub-grupamento de Bombeiros de Presidente Venceslau. Posteriormente, o atirador Honda fez a leitura de texto alusivo ao dia da bandeira, após o que com base nos artigos 159, 161 e 162 do Decreto nº 2.243, de 03 Jun 97, prescrito na Lei nº 5.700, de 1º Set 71, foram incineradas as bandeiras Nacionais inservíveis, procedentes das entidades e das escolas da cidade, ato conduzido pelos Atiradores Medalha e Mendes.

Homenagens

Ponto alto da formatura de domingo, a outorga da Medalha de Mérito do Tiro de Guerra, concedida pela Academia de Estudos de Assuntos Históricos do Exército Brasileiro, foi conduzida pelo sargento chefe de instrução Heroíto Cursino Gomes, juntamente com o prefeito e diretor da unidade, prefeito João Dado.

O primeiro a receber a comenda foi o Capitão Alex Brito de Moura, seguido pelo Cabo PM Carlos Eduardo De Mani Oliveira, pelos atiradores Lucas Henrique Dazzi, monitor da tropa, Lucas Henrique Mendes e Douglas Henrique Medalha.

Por fim, também recebeu a medalha o professor Pérsio Tabajara Angelucci. “A Medalha Mérito do Tiro de Guerra é destinada a premiar Militares e Civis que, por abnegação, dedicação e capacidade profissional, tenham contribuído para fortalecer e divulgar os feitos históricos e nas relações institucionais junto a outras Organizações em geral, estreitando as relações de amizade e compreensão entre as mesmas. A Medalha Mérito do Tiro de Guerra, foi criada em comemoração aos 105 anos da criação do primeiro Tiro de Guerra do Brasil, na cidade de Rio Grande – RS”, destacou o chefe de instrução.