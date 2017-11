Carro cai em valeta de córrego e mobiliza bombeiros

Carro caiu em valeta de córrego em Araçatuba (SP) (Foto: Nelson Augusto Pena Neves/Arquivo Pessoal)

Motorista ficou levemente ferido e foi levado para a Santa Casa para atendimento médico.

ARAÇATUBA:- Um motorista ficou ferido depois que o carro que ele dirigia caiu no córrego Machadinho, no cruzamento da avenida Joaquim Pompeu de Toledo e a rua Torres Homem, em Araçatuba (a 132 km de VotuporangaS), na tarde desta terça-feira (21).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o motorista tentou trafegar na rua Torres Homem quando o veículo voltou de ré. O motorista pulou do carro, que caiu em uma valeta.

A vítima apresentou ferimentos leves na cabeça e foi encaminhada para a Santa Casa da cidade para atendimento médico. Ele passa bem.