Centro Social completa 48 anos no próximo dia 28

Diretores, colaboradores, assistidos preparam as comemorações para o dia 28 (Diário de Votuporanga)

O Centro Social de Votuporanga celebra no próximo dia 28, 48 anos de fundação. A entidade segundo seus diretores trabalha na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

No dia do aniversário de fundação a diretoria do Centro Social serão apresentadas ações desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Na oportunidade também será entregue os lacres de alumínio, da Campanha Lacre Amigo, que o Centro Social juntamente com as escolas da cidade, e toda população arrecadaram em prol ao Hospital do Câncer de Barretos.

“É com muita satisfação e alegria que celebraremos os 48 anos do Centro Social de Votuporanga. Não é só mais um aniversário, mas sim o resultado de um trabalho feito com muita dedicação e amor”. Finalizou Camila Santana, Gerente da Instituição.