Coluna do Zappa

“Isto é um sonho, bem sei, mas quero continuar a sonhar”.

(Nietzsche)

Parabéns para Edson Pinzan Júnior, Natália Castro Fim e Paulo César Brunassi.

Os irmãos Marcelo e Adalberto colocaram a Madri Imóveis no caminhão e desde a quarta passada estão com a imobiliária funcionando na Pernambuco, logo depois da Tocantins.

A mudança deixou para traz o prédio da rua São Paulo que será adaptado e ocupado pela Marão Seguros, grande demais para as salas de hoje no prédio da ACV. Mesmo com as coisas andando, Carlinhos Marão não arrisca uma data certa para o novo endereço.

E o irmão Juninho ainda vem colhendo frutos da sua administração depois que o Tribunal de Contas do Estados pontuou o município com um B+, de muito eficiente, aos chegar nos bons índices eficiência e eficácia das políticas públicas adotadas no município no ano passado.

Amanhã tem inauguração da Clínica Corpo e Alma em novo endereço. Especial atenção para o espaço 5SD Privilège que será apresentado junto ao novo endereço, Tietê 4457, colado no atual.

A chuva não foi muito camarada e acabou espantando o público do show que Moacir Franco fez no final de semana em Valentim Gentil, beneficente a uma instituição que cuida de dependentes químicos.

Aguaceiro não o suficiente para segurar Zeli Fernandes e Orides Fiore em casa. As amigas lá estiveram para recordar e cantar as românticas com o ídolo, com direito a fotos, autógrafo e beijo também.

A administração municipal apareceu anteontem na Câmara Municipal classificando de boatos as mudanças nos benefícios do funcionalismo público. Uma nota enviada pela Assessoria de Imprensa disse que nada muda no cartão alimentação, nas abonadas ou nos pontos facultativos durante 2018, o que valeu como um caminhão pipa para o fogaréu que vinha consumindo os miolos dos possíveis atingidos e acabar com a insegurança que só aumentava sem esse desmentido oficial de segunda-feira.

Um vídeo publicado anteontem no facebook mostrava um trecho específico da República do Líbano sem calçada. Muito provavelmente trata-se de terreno da prefeitura, numa Área de Preservação Permanente, que não deixa opção para o pedestre a não ser o seu caminho pela avenida. O foco deixado pelo criador é claro: casa de ferreiro, espeto de pau.

A programação cultural desta semana vem no ritmo da Semana da Música com várias intervenções e apresentações. Hoje, a partir das 9h00, o Grupo de Câmara da Escola Municipal de Artes tem apresentações na Santa Casa e logo em seguida no AME. À tarde, estarão no Lar São Vicente de Paulo e no Mini Hospital do Pozzobon e, às 20h30, a música virá pelas mãos dos alunos da Escola Municipal de Artes, na Concha.

Para amanhã, a programação fala em Corporação Musical Zequinha de Abreu na feira da Praça São Bento.

O nutricionista João Bragato será o profissional da vez no próximo encontro do ‘Famílias Grávidas’ idealizado pela Santa Casa. Amanhã, a partir das 19h30, muita orientação para as futuras mamães sobre a importância da alimentação balanceada para os filhos.

No clima da primeira comunhão da Constanza, tia Valéria, vovó Édna Minhós e a mãe Ana Paula

Juliana Fávaro e Daniel Vilar no gostoso dia em que juntaram os mais chegados para o Chá Bar deles.

Carlinhos, a sobrinha Júlia e o irmão Lutio Moretin

O entulho com restos de concreto, provavelmente de piso, ainda continua no terreno da rua Tietê, logo depois da Apae. Do jeitinho que escorpião gosta.

Mulherada de bom gosto pode ir se preparando para o Bazar Casa e Arte que começa dia 30, na Tietê, depois da Amazonas. Lar Celina agradece.

César Menotti e Fabiano estão com show marcado para o Villa Rocca de Jales, dia 20 de janeiro.

O mês do Novembro é 10 da Emplac vem oferendo 10 pagamentos no cartão. Consulte o valor mínimo por parcela.