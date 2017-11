Conselho Regional de Contabilidade inicia fiscalização

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) iniciou ontem um Mutirão de Fiscalização em 70 escritórios contábeis de 26 cidades, que estão irregulares na região de São José do Rio Preto, inclusive em Votuporanga, Valentim Gentil, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Segundo o vice-presidente de Fiscalização do CRCSP, José Donizete Valentina, escritórios contábeis irregulares são aquelas que não estão registradas no CRC de sua jurisdição, conforme preceitua a legislação que regulamenta a profissão, sendo, portanto, considerados clandestinos pelo CRC.

“As empresas registradas são obrigadas a obedecer ao Código de Ética da profissão, mas são seriamente prejudicadas por essas empresas contábeis clandestinas, que por não cumprirem as leis vigentes, não registram os funcionários e nem pagam tributos, por isso conseguem ter honorários menores e seduzem empresários desavisados. No final, os clientes acabam sendo prejudicados pelos erros cometidos por esses profissionais irregulares, pois quando decidem buscar os seus direitos, descobrem que foram ludibriados, tendo que arcar com as consequências fiscais e até criminais”, explica o vice-presidente de Fiscalização do CRCSP.

Votuporanga, segundo o CRC, tem um caso de irregularidade e mantém o registro de 40 escritórios devidamente regularizados. Em Fernandópolis, que possuem 26 escritórios regularizados, devem ser 8 os investigados; em Jales serão 4, em Santa Fé, mais escritórios, além de um escritório em Valentim Gentil.