DIG prende suspeitos de estelionato no Pozzobon

Mediante fraude, G.C.S. de 31 anos e A.A.F. de 50 anos adquiriram quatro pneus de caminhões de uma empresa de Votuporanga

Na tarde de segunda-feira (20), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga foi acionada pelo proprietário de uma loja especializada no comércio de pneus, localizada no bairro Pozzobon. Sob o comando do Delegado Titular, Márcio Nosse, a equipe de policiais prendeu em flagrante os estelionatários que adquiriram, de modo fraudulento, quatro pneus de caminhões avaliados em R$ 5.560.

Logo após a entrega dos pneus, os policiais foram em um barracão localizado na avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras I, onde surpreenderam os estelionatários G.C.S. de 31 anos, morador da cidade de Flórida Paulista, e A.A.F., de 50 anos, morador da cidade de Buritama.

Segundo informações policiais, ambos já possuíam passagens pelos crimes de roubo e estelionato, e há suspeita de que já tenham praticado outros golpes em Votuporanga. Inclusive, de que pretendiam tornar o barracão uma “arara” (depósito de bens auferidos ilicitamente).

Após a formalização do auto de prisão, que se encerrou na madrugada de ontem (21), levando em conta que as condutas são inafiançáveis, na fase policial, ambos os presos foram mantidos encarcerados, a fim de serem apresentados ao Poder Judiciário, para audiência de custódia. A DIG investigará se há outras vítimas dos criminosos.