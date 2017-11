IPEM-SP realiza verificação anual de taxímetro

(foto Rogério Bonfim)

Todos os taxistas de Votuporanga deverão passar no período de 21 a 23 de novembro, das 10h às 16h, pela verificação periódica anual de taxímetro. Realizada pelo IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), o ponto de partida será na Avenida José Marao Filho, altura 7348, esquina com a Avenida Catarina.

A verificação visa garantir que o consumidor não pague mais caro pela corrida. Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem variar de R$ 500 a R$ 5.000 mil, dobrando na reincidência.

O taxista deve agendar o horário de atendimento pelo site do IPEM-SP (www.ipem.sp.gov.br) e emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o pagamento da taxa de verificação. Sem a quitação da taxa e o agendamento online, a verificação não será realizada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3218-3022 ou pessoalmente na Sede da Delegacia de Ação Regional do IPEM-SP em São José do Rio Preto, localizada à Rua Uber Folchine, 501 – Mini Distrito / Campo Verde.

Fique de olho

Para identificar se o taxímetro foi verificado pelo IPEM-SP, o consumidor deve observar a existência do lacre amarelo, que impede o acesso à regulagem do aparelho, e do selo do Inmetro com a frase “verificado até 2018”. Caso o lacre esteja rompido, o consumidor não deve aceitar a corrida, pois o aparelho pode apresentar medição incorreta. Em alguns casos poderão ser encontrados com a etiqueta “verificado até 2017”, pois, o instrumento pode ser que ainda não tenha sido verificado, devido ao cronograma conforme o alvará.