Lions Brisas Suaves faz ação em prol à Santa Casa

Cartaz da Campanha (Reprodução Diário de Votuporanga)

Moradores podem doar óleo usado nos supermercados da cidade, que será trocado por arroz ou óleo novo e destinado para o Hospital

Sabe aquele óleo de fritura usado pelas famílias e empresas? Tem destino ecologicamente correto e totalmente do bem. O Lions Clube Distrito LC6 e Associação Comercial de Votuporanga (ACV) desenvolvem a ação Ecovida, em prol da Santa Casa de Votuporanga. Pensando em colaborar a iniciativa, o Lions Brisas Suaves fechou parceria com as redes de supermercados Porecatu, Proença e Santa Cruz para arrecadar garrafas pets de dois litros de óleo usado que serão revertidas em alimentos para o Hospital.

A equipe do Lions irá recolher o material semanalmente e repassar para a empresa Brejeiro, que fará a troca por arroz e óleo novo. A cada seis litros doados, a Instituição ganhará um litro de óleo novo ou um quilo de arroz. “O Lions tem como compromisso prestar serviço à comunidade. O propósito único é causa humanitária e os companheiros Leões e Domadoras estão para “servir”. A nossa intenção é mobilizar todos os consumidores a colaborar com a Santa Casa, Hospital que atende a todos com qualidade”, frisou o presidente do Lions Brisas Suaves, Paulo Guerche.

Paulo pediu a colaboração de todos os moradores. “Convidamos toda a comunidade a ajudar, fundamental para o sucesso da campanha. Também peço a adesão de todos os outros clubes de serviço nesta ação do bem ”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, solicitou o apoio de toda população. “Vocês são muito solidários conosco e, mais uma vez, pedimos que nos ajude. Arroz é um item de primeira necessidade, consumimos 1.100 quilos por mês para o fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Além de colaborar com a Instituição, vocês contribuem com o meio ambiente, evitando a contaminação da água e do solo. Agradecemos imensamente o Lions Clube Distrito LC6, Associação Comercial pela campanha, que agora conta com um parceiro de peso, o Lions Brisas Suaves ”, concluiu.