Macaé é destaque em competição de Tanabi

O atleta Jorge Macaé foi um dos destaques de Votuporanga na segunda edição da “Corrida e Caminhada da Igualdade”, realizada em Tanabi, no último domingo.

O votuporanguense conquistou o segundo lugar da categoria de 60 a 64 anos, e ditou o ritmo da bateria durante boa parte da prova. “O percurso foi bom, o clima estava fresco, sem dificuldades, terreno plano. Tudo favoreceu”, comemora.

Macaé aproveita a oportunidade para agradecer à equipe Pedalo Bikes, pelo apoio recebido antes e durante as competições que ele participa. “Eles me ajudam com patrocínio, custos de viagens, alimentação, manutenção da bicicleta, suplementação, além de contribuírem com o uniforme. Obrigado, Pedalo”.

Prova

A “Corrida e Caminhada da Igualdade” teve um percurso de mais de cinco quilômetros, contornando a Avenida Diego Carmona Garcia e distribuindo cerca de 250 troféus entre os 240 atletas vindos de várias cidades da região. A cronometragem oficial, que contou com o sistema de chipagem eletrônica esteve a cargo da equipe da Equilíbrio Esportes, de Votuporanga.

Equipe

A equipe de pedestrianismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e AVOA – Associação Votuporanguense de Atletismo também participou da competição, na manhã de domingo (19).

Esta foi a prova com maior número de categorias da região pois, além das faixas etárias, também foram premiados os melhores colocados nas categorias especiais para advogados, rotarianos e servidores públicos.

Foram campeões em suas respectivas categorias, os atletas votuporanguenses: José Carlos de Carvalho, João Catarim, Eliete Guilherme e Isabel Rocha. Em segundo lugar, terminaram a prova: Jonner Padoan dos Santos, Antonio Sanches, Mara Costa e Isabel Rocha; enquanto que em terceiro figuraram Maurício Padilha, Fernando Cruz, Adair Dias e Luzia Aguiar. Além destes, ainda pontuaram na prova outros dez atletas da equipe, cuja classificação final está no endereço eletrônico da Equilíbrio Esportes.

Próximos desafios

Macaé já se prepara para seu próximo desafio, dia 26, em Santa Fé do Sul. Serão cinco quilômetros de corrida. Na sequência, dia 10 de dezembro, a competição será em Pereira Barreto.

Já as próximas competições dos atletas da AVOA serão dia 26, em Santa Fé do Sul; 3 de dezembro, em Monte Aprazível; 10 de dezembro, em Pereira Barreto; 17 de dezembro, em Rio Preto e Nova Granada; fechando o ano em grande estilo, no dia 31, em São Paulo, na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, quando a AVOA será representada por 40 atletas, que já estão oficialmente inscritos.

A equipe SEL/AVOA viaja e participa das provas, graças ao apoio da Prefeitura de Votuporanga. Mais informações e detalhes das provas disputadas pela equipe podem ser obtidos no endereço eletrônico: www.equilibrioesportes.esp.br.