Ninguém caminha sem luz própria

Caro leitor, esta intrigante frase da lavra mediúnica de Carlos Baccelli, ditado por Irmão José, chamou-me a atenção nesta semana. Existem frases e pensamentos que têm este poder sobre mim. Então, eu me ponho a pensar e pensar… Você poderia acompanhar-me nesta reflexão?

Pois bem, quem de nós já consegue ter luz própria, ainda mergulhados no mar de nossas imperfeições, sob as fortes ondas da inveja, do ciúme, da mágoa, do ódio, da vingança, da vaidade, do orgulho, e de tantos itens que compõem a interminável lista de vícios morais que ainda trazemos no redemoinho de nossa almas?

Quantos de nós, que caminhamos sobre a Terra, felicitamos com a felicidade do outro, com o sucesso do próximo e admiramos suas conquistas e luminosidades que já tenha alcançado?

Quem de nós podemos caminhar se não temos luz própria?

É comum, no nosso dia a dia, pegarmo-nos falando mal do tempo, por pura falta do que falar! Então começamos a falar de doenças, de crimes, a tecer críticas, a mencionar desajustes alheios, preconceitos raciais, divergências políticas, lamentações, conflitos sexuais, a ver e encaminhar pornografias em celular, histórias chulas, infidelidade conjugal, autoelogio, recordações infelizes, enfim, uma série de assuntos que demonstram o tamanho da escuridão que ainda estamos mergulhados nas areias do oceano da nossa ignorância..

Sendo assim, estamos a nos perguntar: como desenvolvermos em nós a tal da luz própria?!

Quando o Mestre nos disse: ” Fazei brilhar a vossa luz!”, já nos trouxe uma preciosa lição para o campo da evolução. Não há como evoluir sem que nos façamos iluminar através das próprias virtudes. Se ainda não tivermos nada de bom e verdadeiramente útil para falarmos, fechemos a boca, tal como o próprio Mestre ainda nos advertiu quando nos disse que deveríamos arrancar de nós tudo o que fosse motivo de escândalo(fato imoral, revoltante, segundo o dicionário), a fim de que todo o nosso corpo não fosse para o inferno, isto é, caísse em sofrimento profundo.

Desta forma, compete-nos, caro leitor, arrancarmos de nós todo e quaisquer vícios morais, a começar destes mais comuns cuja língua utilizamos para realizá-los, modificando as palavras, conhecendo a nós mesmos, falando e tecendo comentários positivos e otimistas, auxiliando e fazendo luz por onde quer que passemos, a fim de que possamos caminhar melhor, cada dia mais, com a nossa própria luz. E rápido!

Denize do Nascimento Gonçalves

Psicopedagoga-Profª de Redação

É colaboradora deste Diário