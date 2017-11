Piloto que realizou voo rasante em cima de família no Rio Grande é denunciado pelo MPF

Banhista registrou momento em que helicóptero fez um voo rasante sobre o Rio Grande, na fronteira entre MG e SP (Foto: Luís Carlos Poliseli/Arquivo Pessoal)

O caso aconteceu na divisa entre os estados de São Paulo e Minas; A Anac concluiu que manobra foi intencional, colocou a vida das pessoas em risco e expôs aeronave a perigo. Caso ocorreu em março de 2016.

Da Redação

O Ministério Público Federal (MPF) de Uberaba denunciou nesta terça-feira (21) o piloto de um helicóptero que fez um rasante sobre uma família de São José do Rio Preto (SP) que se banhava no reservatório da Hidrelétrica de Marimbondo, no Rio Grande, na altura do município de Fronteira (MG), divisa com o Estado de São Paulo. O caso ocorreu no dia 27 de março de 2016.

A denúncia do MPF aponta que o piloto cometeu o crime que consiste em expor a perigo a própria vida e a de terceiros utilizando aeronave, presente no artigo 261 do Código Penal. Se condenado, ele pode ser preso e a pena prevista varia de dois a cinco anos de prisão. A instalação da ação penal ocorreu em 3 de outubro.

De acordo com a nota técnica emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foi “possível concluir que o voo rasante sobre os banhistas foi realizado de maneira intencional e irresponsável, colocando, de maneira desnecessária, a vida das pessoas que estavam na represa em risco, bem como a integridade da aeronave e seus ocupantes”.

No caso, foi contatado que o helicóptero passou a aproximadamente 60 centímetros da família, que estava nadando no rio. Um dos banhistas fez um vídeo do exato momento da manobra e o material viralizou nas redes sociais.