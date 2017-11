Policia Rodoviária de Votuporanga recupera gado roubado

(Foto reprodução Polícia Rodoviária de Votuporanga)

A Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga conseguiu recuperar 44 cabeças de bois da raça Nelore que foram roubados de uma carreta encontrada abandonada próximo ao antigo Hotel da Cesp, que fica próximo a Usina Hidrelétrica de água Vermelha, município de Ouroeste.

Segundo consta, o motorista da carreta que transportava o gado, foi abordado e amordaçado pelos ladrões que o deixaram em uma mata localizada em Minas Gerais. Ele conseguiu pedir ajuda e logo após a Polícia localizou o caminhão.

O motorista estava bem e o caminhão já havia sido localizado, faltava o gado. Por meio de uma denúncia anônima à Polícia Rodoviária de que o gado se encontrava em um sítio localizado na Zona Norte de Votuporanga.

Os patrulheiros (cabo Valério e soldado Antônio) dirigiram-se até o local denunciado e foi constatado que o gado estava em um pasto deste sítio. Um homem foi flagrado vigiando o rebanho.

Com o apoio das demais viaturas policiais, o proprietário do sítio e um possível comprador do gado, foram detidos e conduzidos ao 2º Distrito Policial do bairro Pozzobon. Lá, o suspeito declarou que na venda para o receptador ele ficaria com uma cabeça de gado como forma de recompensa.

Os suspeitos prestaram depoimento e agora as investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha.

O gado encontrado foi devolvido ao verdadeiro dono, um Frigorífico de Ouroeste. Gado foi avaliado em R$ 150 mil.