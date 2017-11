Rápidas da Polícia

MP denuncia assassino de Kelly

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou na noite de segunda-feira (20) que denunciou à Justiça Jonathan Pereira do Prado pela morte da jovem Kelly Cristina Cadamuro. O homem confessou matar e roubar a radiologista de 22 anos durante uma carona que combinou através de WhatsApp. Kelly foi dada como desaparecida no dia 1º de novembro depois que saiu de São José do Rio Preto com destino a Itapagipe (MG) para encontrar com o namorado, que chegou a alertá-la por mensagem para que ela tivesse cuidado na viagem.

(Foto: TV TEM/Reprodução)

**

Ladrões invadem escola e furtam até brinquedos

Ladrões invadiram e furtaram uma escola municipal, na zona norte de São José do Rio Preto, durante a madrugada de ontem (21). De acordo com os pais dos alunos, os suspeitos entraram pelos fundos da escola municipal Anázia José Bolçone, que fica no bairro Jardim Vetorasso. Todo o alambrado do local, que já estava danificado em vários pontos, ficou destruído depois da invasão. Os ladrões levaram aparelhos de televisão, DVD, produtos de limpeza e até os brinquedos dos alunos. Na manhã de ontem, alguns pais levaram as crianças até a escola e tiveram que voltar por conta das condições do local. Em nota, a prefeitura de Rio Preto informou que a escola teve três portas arrombadas. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado. Pelo menos 21 escolas de Rio Preto já sofreram com depredações e furtos. Em uma delas, os ladrões chegaram a levar até a comida da merenda.

**

Polícia descobre oficina clandestina de armas

Uma oficina clandestina de armas foi descoberta pela polícia, em Santo Antônio do Aracanguá (SP), na última segunda-feira (20). Segundo a polícia, a oficina funcionava em um sítio da cidade e aparentava ser de conserto de carros. A polícia chegou ao local depois de abordar dois dos suspeitos em um posto de combustíveis em Floreal (SP). No carro em que eles estavam, a polícia encontrou dois revólveres. Os policiais foram até o sítio e encontraram o terceiro envolvido, além de munição e outras armas como 14 espingardas e garruchas que seriam vendidas. Os três foram presos em flagrante e encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul (SP).

**

Homem é preso com mais de 300 tabletes de maconha

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas transportando cerca de 300 quilos de maconha dentro de um carro, na rodovia Gerson Dourado de Oliveira, em Castilho (SP), na última segunda-feira (20).Os policiais fizeram sinal de parada para o homem, que estava dirigindo o carro. Ele não obedeceu e tentou fugir com o veículo em alta velocidade. Após perseguição, a equipe conseguiu abordar o suspeito e encontrou 312 tabletes de maconha escondidos no forro das portas, no porta-malas e dentro dos bancos. O homem confessou à polícia que saiu de Dourados (MS), seguia para São Paulo e receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto.

(Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Estadual)