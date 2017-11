Região compete nas Paralimpíadas com 14 alunos 

Entre os dias 21 e 24 de novembro, acontecem as competições das Paralimpíadas Escolares 2017 no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado na Rodovia dos Imigrantes Km 11,5, na capital paulista. O evento reunirá mais de 900 competidores de todos os Estados. O estado de São Paulo será a maior delegação, representado por 153 participantes, sendo 106 atletas e 47 membros da comissão técnica. Da região, Santa Adélia, Novo Horizonte, Patrocínio Paulista, Rio Preto, Votuporanga e Floreal participam do maior evento do gênero da América Latina.

Este ano, os estudantes disputarão em dez modalidades: atletismo, natação, judô, bocha, goalbol, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7 e basquetebol em cadeira de rodas. O maior evento do gênero da América Latina será realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência; da Educação; do Esportes, Lazer e Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Os participantes são alunos com deficiência física, visual ou intelectual, com faixa etária entre 12 e 17 anos, matriculados em escolas do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares.