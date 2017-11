Rocam recupera moto furtada

A equipe de policiais militares da ROCAM (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) de Votuporanga recuperou uma motocicleta furtada na cidade. A ocorrência aconteceu na tarde de domingo, por volta das 15 horas.

De acordo com informações, os policiais militares — cabos Modesto e Rodrigo (ROCAM), soldado Rezende, com o apoio do CGP 3, sargento Souza e cabo Romero —, durante patrulhamento pela área central da cidade, com vistas a combater furtos e roubos a veículos e pedestres, avistaram um rapaz de 26 anos de idade, pela rua Rio Grande, empurrando uma motocicleta de cor vermelha no interior de uma residência.

Como o indivíduo já era conhecido nos meios policiais pela prática de furto de motos, foi realizada a abordagem onde nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao realizar pesquisa do emplacamento da motocicleta, constou ser produto de furto ocorrido no último dia 16, tendo o rapaz confessando a prática do delito.

Diante do fato, foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido juntamente com a motocicleta à Central de Flagrantes , sendo realizado contato com a vítima que também compareceu na delegacia, reconhecendo a moto como sendo de sua propriedade uma vez que a mesma não possuía nenhum sinal de adulteração.

Após providência tomada pela polícia judiciária veículo foi restituído à vítima e L.H.S.N. ouvido e liberado.