 UNIFEV oferece Oficina de Escrita Criativa

Atividade gratuita é destinada aos alunos da Instituição e à comunidade em geral; inscrições já estão abertas

Da Redação

O curso de Letras da UNIFEV iniciará, a partir de hoje (23), a atividade de extensão Oficina de Escrita Criativa: o lugar da crônica no universo literário. As capacitações são gratuitas e destinadas aos alunos da Instituição, egressos e à comunidade em geral.

De acordo com a responsável pelo projeto, a professora Karina de Oliveira, a proposta tem o objetivo de fomentar a leitura e a produção da escrita literária, com foco no gênero crônica.

“A intenção é difundir a literatura e o gosto por essa forma de arte. É uma maneira de também impulsionar e auxiliar escritores da cidade e da região”, explica a Mestra.

A capacitação será dividida em oito encontros, realizados nos dias 23, 25 e 30 de novembro e nos dias 02, 07, 09, 14 e 16 de dezembro, na Biblioteca Castro Alves, localizada no Parque da Cultura de Votuporanga. A idade mínima para participar é 15 anos.

Segundo a professora, a Oficina de Escrita Criativa integra o último módulo do programa “Viagem Literária”, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Votuporanga.

As inscrições devem ser feitas por meio do e-mail: biblioteca@votuporanga.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9670 ramal 203 ou 204.