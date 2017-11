Votuporanga registra recorde histórico de emprego

Desde o início do ano de 2017, o município de Votuporanga vem demonstrando um retorno do crescimento da economia, por meio da geração de empregos formais criados na cidade. Em outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, Votuporanga já registra recorde histórico do índice de geração de empregos, com mais de 1,8 mil vagas criadas nos 10 primeiros meses, sendo 553 só em outubro, considerado o melhor mês do ano.

“Nós temos todos os motivos para comemorar, porque os números do emprego em Votuporanga não são sazonais, sujeitos a uma determinada época do ano; eles indicam uma tendência e, o que é ainda mais importante, uma média positiva”, assim se manifestou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior.

Os setores de Serviços, Comércio e Indústria foram os que mais contrataram durante o mês de outubro. O de Serviços registrou 601 contratações e 337 demissões – saldo de 264 vagas; no Comércio foram 402 admissões contra 200 desligamentos – saldo de 202; e na Indústria, 318 novas vagas e 218 demissões, resultando no saldo de 100 postos de trabalho. No total, Votuporanga contratou, em outubro, 1.399 pessoas e demitiu outras 846, tendo saldo positivo de 553 novas vagas.

Já no acumulado do ano, mais de 1,8 mil vagas foram criadas, sendo 1.077 apenas no setor de Serviços, grande responsável pelo reaquecimento da economia local; seguido pela Indústria (470 novas vagas) e Comércio (215).

Piacenti destaca a confiança que a administração do prefeito João Dado desfruta junto ao empresariado, o apoio oferecido ao empreendedor e o programa permanente de educação profissional voltado para a qualificação de mão de obra, ações desenvolvidas pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Para o secretário, “essa média positiva de admissões aponta claramente que, mesmo nos momentos de crise vividos no Brasil e no mundo, das incertezas que nortearam a política e a economia no País, Votuporanga se mantém como um bom lugar para se investir”, afirma.

Política de atração de novas empresas

Entre os fatores propulsores dessa melhora no setor econômico, pode se destacar a política de atração de novas empresas. A cidade registrou neste ano a abertura de diversos empreendimentos e o anúncio de construção de outros. Vale ressaltar também a geração de empregos decorrente da instalação de empresas como Vikstar, Laranjão, Pinheiral Home Center, bem como a instalação, já em andamento, de novas companhias, como a concessionária Toyota e o McDonald’s, além dos estudos para o Ibis Hotel e Havan.

“Votuporanga é uma das cidades da região que mais geram empregos e com isso se consolida cada vez mais como polo regional de progresso. Os dados indicam que a cidade segue em desenvolvimento e se recupera do cenário de crise econômica nacional, se confirmando como um local atrativo para instalação de novas empresas e ampliação daquelas que já existem”, afirmou o prefeito João Dado.