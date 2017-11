Objetiva por Mariana Rocha

Thiago Kitamura tirou a sorte grande, hein Maísa Fernandes? (Arquivo familiar)

Arquivo Familiar

Ellen e a, literalmente, razão de sua vida, Cleide Menezes

Arquivo Pessoal

Só nos negócios, Marcos Aureliano e Adelson de Lucca

PANO PRA MANGA!

Estúdio FotoM

Tirando de letra as pickups da Festa da Imprensa, o jornalista Harlen Félix, filho postiço também deste jornal, agora radicado em Rio Preto

Para quem chegou agora, os comunicadores do noroeste paulista, mostraram que também merecem seu dia de glória e arrebentaram na “pixta” do Villa Conte com os hits babados do bonito e nos bons drinks que a Comunic rio-pretense fez o favor de esbaldar. Foi pauta quente rolando solta para tudo quanto é lado. Ô GLÓRIA!

#SELFIEDODIA

E mandando ver no tchau com a “Aula da Saudade”, o professor Rodrigo Bertolozzi e sua turma de Ciências Contábeis da Unifev

NOTINHAS

ENTRA NA VIBE!

Já viu uma cerveja sendo feita?

Então se liga, sábado (25), os amantes do lúpulo terão um encontro marcado. O “1º BIER FEST SEU SANTO” começa com a brassagem (produção de cerveja caseira) de uma American Ipa feita pela Cervejaria Rezzine Brew.

E pra aguentar o batidão dos cervejeiros o, já conhecido da casa, food truck El BigodóN, acompanha com os melhores pratos mexicanos e opções de porções.

Àqueles que não perdem 1 sorteio nem de longe, haverão brindes do tattooer Vino Moraes Dinho, do body piercer Edson Hentona e da marca votuporanguense de camisetas LikaBoss. Serão 5 estilos de chopp escorrendo das torneiras e mais de 100 rótulos de cervejas artesanais comercializados na casa, tudo com a sonoridade monstra do rock/pop rock acústico de Amadeu Del Álamo. A entrada é 0800, quer mais?

SEMANA DA MÚSICA

A programação da quinta-feira (23) fica por conta da Corporação Musical Zequinha de Abreu, que se apresenta às 20h30, na feira livre da praça São Bento, e do Festival de Primavera da Coopevo/Dinâmica, que acontece também às 20h30, na Concha Acústica.

Na sexta-feira (24), o Grupo Gratziare apresenta um concerto para piano e cordas, às 20h30, no Centro de Convenções.

Encerrando a programação do evento, o final de semana terá o show do grupo musical Symphonic Rock, no sábado (25), às 20h30, na Concha Acústica. Além disso, haverá uma apresentação da Corporação Musical Zequinha de Abreu, às 20h30, no Centro de Convenções.

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

E como a Música, continua aberta também ao público a Semana da Consciência Negra, esta com apoio das secretarias de Direitos Humanos, Educação, Esporte, Cultura e Turismo e Assistência Social. Confira a programação: Hoje, apresentação do “Projeto Axé Criança” na Vila Carvalho, às 19h30 e “Roda de Capoeira” na Unifev, das 21h às 21h30;

Amanhã (24), também tem “Vivência de Capoeira” só que no Colégio Anglo, às 7h30 &, para encerrar, na manhã deste sábado (25), acontece o “Festival de Capoeira com o Grupo Mareja”, conduzido pelo mestre Zói e professor Alicate, na Apae de Votuporanga, das 10h às 12h. Só vai!