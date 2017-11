Alunos do Colégio Unifev utilizam software 

O professor Otacílio Donisete Franzini com um de seus alunos (foto reprodução)

Ferramenta chamada Geogebra reúne recursos de álgebra, geometria, gráficos e tabelas –

As turmas do 7° ano do Ensino Fundamental do Colégio Unifev estão utilizando a tecnologia para aprender Matemática de uma forma mais dinâmica. Com o auxílio do software Geogebra, os estudantes trabalham conteúdos, como álgebra, geometria e aritmética.

De acordo com o professor Otacílio Donisete Franzini, responsável pela disciplina, depois que a ferramenta passou a ser utilizada em sala de aula, a evolução do aprendizado dos estudantes tem sido crescente. “Os alunos conseguem resolver sistemas de equação de uma maneira mais rápida, visualizando na prática o resultado”, completou.

Sem custos, a ferramenta é compatível com diversas plataformas, o que auxilia na execução das tarefas.

Para a diretora do Colégio, Prof. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral, o uso da tecnologia é de grande importância para o processo de ensino de aprendizagem. “As turmas assimilam os conceitos fundamentais sem ser uma coisa forçada”, finalizou.