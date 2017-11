Cachorro penetra faz sucesso nas redes sociais

Sucesso na Internet:

Foto do cãozinho nos braços de um segurança, que expulsou o animal da balada, está sendo bastante compartilhada na internet –

Da Redação

No sábado passado, dia 11 de novembro, uma festa realizada em Novo Horizonte (a 166,7 km de Votuporanga), contou com uma presença bastante diferente não tão desejada pelos organizadores da “balada”.

Um cachorrinho vira-lata foi descoberto entre o publico que curtia a música alta que tocava no salão onde a balada era realizada e foi expulso do local por seguranças.

O momento foi flagrado pelo fotógrafo profissional Lucas Valéo e a foto em que mostra o cãozinho nos braços de um dos seguranças se tornou um sucesso nas redes sociais, ganhando muitas curtidas e sendo compartilhada por muitas pessoas.

Lucas Valéo estava no local para fazer fotos da festa e do público e fez a imagem por acaso. Em entrevista ele contou que ia fazer uma foto de uma jovem que estava na balada, e que de fundo pegou o cachorro, que estava com o rabo entre as pernas e cara de que não estava entendendo nada, sendo segurado por um segurança.

O fotógrafo disse ainda que postou a foto nas redes sociais sem grandes intenções e que nunca imaginou que ela iria tomar proporções tão grandes. “Não esperava uma repercussão tão grande assim. Já fiz fotos de bagunças em casamento, nunca fiz algo viralizar assim. Minhas fotos têm no máximo 100 curtidas, um pouco mais. Isso ajuda a divulgar o trabalho”, afirmou Lucas, que trabalha como fotógrafo de casamentos e aniversários e faz fotos em baladas para conseguir uma renda extra.

Ainda de acordo com o fotógrafo, ele acredita que a imagem, que já tinha mais de 260 mil curtidas e de 7.500 mil comentários até a tarde da última sexta-feira, 17 de novembro, “explodiu” depois que uma amiga compartilhou em um grupo do aplicativo de conversas “WhatsApp”.