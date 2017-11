Câmara  – projetos aprovados no último dia 19

PROJETOS APROVADOS *

Rua Coronel Luiz Giacometti Filho (Foto)

De autoria do vereador Dr. Ali Hassan Wanssa, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou o Projeto de Lei n° 192/2017 que dispõe sobre denominação de rua Coronel Luiz Giacometti Filho. A atual rua Projetada 21, localizada no Loteamento Parque Residencial Figueira, agora ganha o novo nome.

FOTO 3-2

LEG: Coronel Luiz Giacometti Filho

Nascido no ano de 1929, era filho de Luiz Giacometti e Maria Giacometti. Foi casado com Apparecida Sanches Giacometti e deixou os filhos: Ivonete, Sandra, Sérgio Luiz e Marco Aurélio. Coronel Luiz nasceu na Capital do Estado de São Paulo, onde concluiu seus primeiros estudos, ingressando posteriormente na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde formou-se Aspirante à Oficial.

Durante sua carreira serviu no antigo Batalhão de Guardas, na 2ª Cia Ind. (Segunda Companhia Independente), na Secretaria da Segurança Pública, foi comandante do 17º BPMI (Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior) instalando a 3ª Cia, no 2º BPMI (Segundo Batalhão de Polícia Militar do Interior) e por fim no CPA/I-5 (Comando de Policiamento de Área – Interior Cinco), novamente como comandante.

Instalou a Sede do Agrupamento de Destacamentos em Votuporanga, este abrangia inúmeros destacamentos situados em Tanabi, Cosmorama e até mesmo no Rio Grande e Paraná.

Diplomou-se nos cursos: Preparatório de Oficiais, Formação de Oficiais, Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior de Polícia. Era Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito), pela Faculdade de Direito de Araçatuba, sendo também Professor nas matérias de Estudos Brasileiros e Organização Política e Social pela Faculdade de Ciências e Letras de São José do Rio Preto.

Foi Delegado de Polícia no Município de Indiaporã, tal como Professor de Educação Moral e Cívica no Instituto de Educação Dr. José Manoel Lobo.

Homem íntegro, seu caráter e dedicação pela profissão foram motivos de admiração. Respeitado por todos, Coronel Luiz construiu carreira impecável, reverberando honestidade até o fim de seus dias. Faleceu em 24 de Agosto de 2015, com 85 anos de idade, deixando imensurável saudade aos seus familiares e amigos..

Rua Sebastião José Roncolato

De autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou o Projeto de Lei n° 194/2017 que dispõe sobre denominação de rua Sebastião José Roncolato. Sendo assim, o nome será agraciado onde, atualmente, localiza-se a rua Projetada 13, no Loteamento Jardim Vilar III.

Sebastião José Roncolato

Nascido em Bálsamo, filho de Carlos Roncolato e Emilia Batelo, veio para Votuporanga em 1965. Era casado com Santina Avanço Roncolato e dessa união resultaram sete filhos, quase todos seguiram carreira policial, sendo: Escrivão Diretor da 7ª Vara da Justiça Federal, Escrivã de Polícia, Escrevente do Fórum local, Oficial de Justiça, Agente Policial e duas comerciantes.

O falecido era comerciante local desde sua chegada ao nosso município, era proprietário do Bar Tião da Bocha, que foi primeiramente instalado na rodoviária desta cidade, indo posteriormente para a rua Bahia nas proximidades da rua Alagoas, onde conquistou um vasto circulo de amizades através dos seus clientes.

Era católico da antiga Igreja Matriz, agora Catedral Nossa Senhora Aparecida. Homem devoto e de muita fé, Sebastião era conhecido não só por sua paixão à religião, como também por seu carisma.