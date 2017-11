CAVINHO está confirmado para grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Junior

Foi confirmada na tarde de ontem a participação do CAVINHO na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Ao todo, irão participar 128 clubes brasileiros, somente do estado de São Paulo foram inscritos 55 participantes, sendo 32 times- sedes. São Paulo é o estado com maior numero de clubes participantes. Estados brasileiros também estão representados nesta que já é considerada a Copa São Paulo da história. A lista conta ainda com as 20 equipes que disputam a Série A do Brasileiro. O Cavinho disputará no grupo 2 junto com o Atlético Paranaense, Rio Preto e Timon.