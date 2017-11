 Corinthians quer R$ 23 milhões por lateral

Guilherme Arana foi um dos destaques do time paulista nessa temporada (foto reprodução)

Guilherme Arana foi um dos destaques do time paulista nessa temporada e seus empresários tem negociações avançadas com o Sevilla

Apesar de ter apenas 40% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Guilherme Arana, o Corinthians pretende receber uma ‘bolada’ pelo jovem jogador que está sendo visado pelo mercado europeu, mais especificamente, com o Sevilla da Espanha para onde deve se transferir na próxima temporada. Ainda no aguardo pela proposta oficial, o time campeão brasileiro estipulou a quantia que quer receber pela sua parcela: 6 milhões de euros (R$ 23 milhões).

As empresas Elenko Sport e Art Sport, que dividem a gestão do jogador e possuem juntas os outros 60% dos direitos econômicos do jogador, ainda conversam com o Sevilla para tentar elevar a transferência até 15 milhões de euros. Porém o Sevilla está disposto a pagar três milhões a menos, fato que incomoda o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, que enxerga que Arana pode ser mais valorizado.

No caso do pagamento da quantia de 15 milhões de euros, o campeão brasileiro receberia a quantia que ele deseja e por isso, o clube força os outros parceiros do jogador a continuarem buscando algo melhor nas negociações. Caso o negócio fosse fechado por 12 milhões de euros, porém, a intenção dos corintianos é receber o equivalente a 50%.

A cúpula corintiana espera a proposta oficial chegar para que o acordo de transferência seja firmado já nos próximos dias. Onde a partir daí, o time irá buscar um novo jogador para a posição para a próxima temporada. Entre os mais cotados estão: Reinaldo – que atualmente está na Chapecoense, mas pertence ao São Paulo, Zeca que está de saída do Santos.