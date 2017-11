Deus é Pequeno

Orlando Ribeiro*

Ainda pequeno (ou miúdo, como dizia minha avó Emília, portuguesa nascida numa quinta, nos arredores de Lisboa) ouvi contar esta história. Tão simples e de um significado transcendental; aliás, como transcendental é a simplicidade, os tolos é que gostam das coisas complicadas. Mas, voltemos à história: Uma criança com toda a naturalidade, voltou-se para Deus e perguntou-lhe: “E tu, é Deus, o que é que queres ser quando fores grande?” E Deus respondeu-lhe, também com toda a naturalidade: “Pequeno”. Nós, os homens e mulheres deste mundo material, queremos ser grandes, só que a grandeza está em tornar-se pequeno, em dar a vida, em desaparecer pelo bem do outro. Crescemos ouvindo a frase tosca de que “Deus escreve direito por linhas tortas”, entretanto, a bem da fria e cruel verdade, é que sonos nós que não sabemos ler, é a gente que não aprendeu a decifrar a letra de Deus e desconhecemos a língua que Ele usou para escrever a alma humana. Sempre acreditei que Deus escreveu direito por linhas direitas, nós é que entortamos a pauta para adequar a escrita aos nossos propósitos e queixumes.

No curso da existência, trombamos com pessoas todos os dias, seja pessoalmente, seja por intermédio das notícias ou por histórias que ouvimos. Eu, que neste dia 22 de novembro, comemorei meus 57 anos de experiências vividas, conheci todo tipo que o amigo leitor possa imaginar. Em minha passagem pela região Norte, conheci num leprosário, um senhor de 59 anos, sem orelhas, um dos braços e com apenas um resto de nariz, carcomidos pelo mal de Hansem, que convivia com a enfermidade havia já um bom tempo, que cantava e fazia lindos versos. Nonato, este era seu nome, morreu e eu, nos encontros que tive, jamais o ouvi maldizer a vida. Apenas lamentava que a doença assustava os outros, por isso recebia poucas visitas e nem podia abraçá-las como desejaria. Em Votuporanga, no meu programa de rádio, recebi uma carta de uma senhora viúva, que criou 12 filhos e deu a cada um só exemplos de altivez, dignidade e honestidade. Quantos “feios” conheci, desprovidos da tal beleza padrão artista de novela, mas almas extremamente lindas, de cujos lábios só saíam lindas palavras para os outros. E gente como minha outra avó Sinhana, absolutamente rigorosa para consigo mesma, mas uma doçura para com todos. Só que, infelizmente, trombei com muitos que tinham tudo, menos coração.

Então, lembrando da historinha lá de cima, lembrei-me hoje, agora aos 57 anos de experiências, que a grandeza do ser humano, a sua verdadeira riqueza, não está naquilo que a gente vê, mas naquilo que ele traz no coração. Não é o papel que ocupamos na sociedade, nem do saldo do banco ou das escrituras em nosso nome, pois que essas coisas se perdem de um dia para o outro; o brilho exterior se apaga e o que nos resta são nossas qualidades. Mesmo os ateus deveriam ler o Evangelho, pois é um tesouro de filosofia e de provocações, como quando exorta que “ao que tem dar-se-á e, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.” Esse “ter” aí não tem ligação nenhuma com ouro e pedras preciosas, mas a posse de amor, ter espaço para acolher, para amparar. Quem tem isso, há de receber sempre mais! Mas quem não tem, consome a sua própria realidade, fechado em si. A felicidade não vem de possuir coisas, mas de possuir amor.