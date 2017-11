Ex-Ministro diz que Reforma da Previdência é desmonte

O ex-ministro Gabas com os integrantes do PT local em visita ao Diário –

Carlos Eduardo Gabas esteve em visita ontem a Votuporanga para debater sobre a Reforma da Previdência, diz que é a favor de reforma, mas não essa que o governo Temer tenta implantar.

Danilo Liévana de Camargo

Carlos Eduardo Gabas, atualmente servidor do INSS e ex-Ministro da Previdência Social nos governos de Lula e Dilma, passou o dia de ontem em Votuporanga em contato com as lideranças locais do PT (Partido dos Trabalhadores), deu uma entrevista na Rádio Clube FM; no início da tarde de ontem esteve na redação do Diário de Votuporanga acompanhado por integrantes do PT de Votuporanga, entre eles a presidente do partido Rosa Chiqueto, o ex-vereador Jurandir Benedito da Silva, o “Jura”, entre outros.

Na noite de ontem realizou um debate sobre os rumos da Previdência Social no governo do presidente Temer.

O foco principal do ex-ministro em visitar diversas cidades do país é para debater se realmente o governo precisa fazer uma reforma na Previdência. Ele questiona se de fato a Previdência está quebrada, falida. “O nosso objetivo ao rodar o país; eu tenho ido a quase todos os estados da Federação realizando esse debate em Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, entidades, como a OAB, a Frente Brasil Popular, a Central Única dos Trabalhadores e o próprio Partido dos Trabalhadores tem patrocinado este tipo de discussão, primeiramente, para esclarecer que a Previdência não está quebrada! E não sou só eu quem está falando, houve uma CPI no Senado Federal que apurou as contas da Previdência e o relatório final apontou que não existe essa sensação de inviabilidade, de quebra da Previdência”, explica o ex-Ministro.

“Atualmente existe uma dificuldade conjuntural que é fruto da redução do número de empregos. Existe uma quantidade enorme de desempregados e isso influencia na arrecadação. De 2015 pra cá nós não tivemos um descontrole da arrecadação e não aconteceu antes também. Até 2015 a Previdência acumulava superávits sucessivos anuais. Em 2016 nós tivemos um déficit, houve uma quebra brutal na arrecadação, fruto da crise econômica e do desemprego”, afirma.

“Na justificativa do governo Temer de reorganizar a previdência, ele propõe essa proposta de emenda constitucional, a tal da PEC 287, que na verdade não é uma reforma é um desmonte da Previdência Social”, denuncia.

Gabas afirma que existem alguns aspectos que são de fácil compreensão, “O governo diz que a previdência está quebrada e propõe essa redução de direitos, ao mesmo tempo ele perdoa dívidas de grandes empresas. Uma instituição quebrada não perdoa dívidas, ela as cobra”.

O fim da aposentadoria

Sobre o desmonte que o ex-ministro afirma que irá acontecer, ele afirma que será o fim das aposentadorias, especialmente daquelas que mais precisam de proteção.

“Veja o exemplo da Agricultura Familiar, falo da proposta original que foi encaminhada pelo governo, agora como ele encontrou dificuldades para aprovar, tenta enxugar a proposta, mas o próprio Meirelles, Ministro da Fazenda, tem dito que o objetivo do Governo é aprovar a reforma original, que propõe o fim da aposentadoria do trabalhador rural”.

Gabas explica que atualmente a regra de aposentadoria do trabalhador rural é de 60 anos de idade para os homens e 55 anos para as mulheres. Esse trabalhador começa muito novo, é uma característica dessa classe, crianças com 14, 15 anos já estão na lida. Então o que o governo está propondo para que essa idade seja elevada, tanto a do homem como a da mulher para 65 anos. Atualmente para um trabalhador rural aposentar basta comprovar que trabalhou por 15 anos, entretanto, agora ele terá que contribuir individualmente, todos os meses, por 25 anos. Imagine a cena: um trabalhador rural que tem sete membros na família vai ter que recolher sete guias todos os meses, em média de R$100 cada. Onde ele vai arrumar R$700 por mês?”.

O ex-ministro afirma que essa proposta impede que muitos trabalhadores tenham acesso à aposentadoria e comenta: “Isso sem falar nas categorias especiais, como professores, policiais, trabalhadores expostos a riscos como agentes químicos, biológicos, radiação, etc. A regra que ele está propondo é 65 anos para todas as categorias. O que o governo chama de reforma, nós chamamos de desmonte”, disse.