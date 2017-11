Futura doa 2 mil sabonetes para Santa Casa

Alunos do curso de Administração foram os que mais arrecadaram; provedor agradece a iniciativa –

Da Redação *

A Faculdade Futura realizou uma gincana solidária entre os alunos, com objetivo de arrecadar sabonetes para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital. Como resultado, cerca de dois mil itens foram entregues para a Instituição ontem (21), beneficiando milhares de assistidos.

A iniciativa movimentou toda a Faculdade, após uma palestra do coordenador corporativo Angelo Jabur Bimbato na instituição de ensino, na ocasião, ele apresentou os números de atendimentos e os desafios da Santa Casa, que motivaram a ação do bem. “Nos sensibilizamos com a situação do Hospital e decidimos colaborar. A gincana aconteceu em duas semanas. Todos os cursos participaram, com amplo apoio da diretoria, coordenadores, professores e demais colaboradores”, disse o docente Jairo Bertelli Francisco Gabaldi Pereira, acompanhado do diretor Lauro Prado.

Emocionado, Jairo agradeceu os envolvidos. “Ficamos muito felizes com a adesão dos universitários, que entenderam o sentido da solidariedade. Foi um trabalho social, que mostrou que a união de todos pode transformar a sociedade. Agradeço a cada um, em especial o Segundo ano de Administração – turma B, que arrecadou a maior parte dos sabonetes, totalizando 849 itens”, afirmou.

Somente o curso de Administração representado por Rafael Shiguemi Sawamuro, de 22 anos, arrecadou mais de 300 produtos. “A convivência com meu pai – motorista do Hospital – foi o que me motivou. Meu pai conta as dificuldades da Instituição, com a quantidade de atendimentos. Não medi esforços para auxiliar a Instituição, porque acredito que é melhor contribuir do que ser ajudado”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o empenho de todos. “Ficamos surpresos com a quantidade de sabonetes arrecadados. Os jovens são os transformadores do futuro e, com o espírito da solidariedade, o mundo será bem melhor. Esta doação será de grande valia, pois evitará que o Hospital compre sabonetes para uso dos pacientes, gerando economia. Agradeço imensamente cada aluno que se propôs a fazer o bem à aqueles que estão nos leitos do Hospital”, concluiu.