Palmeiras deve fechar com o meia Lucas Lima

Lucas Lima pode vestir a camisa alviverde em 2018 – (foto reprodução)

O Palmeiras aguarda um encontro neste final na semana para selar a contratação do meia Lucas Lima. A vinda do empresário do jogador, o pai de Neymar, é o último passo para confirmar a transferência, depois de nesta terça-feira uma reunião da diretoria do Santos terminar com a definição de que o jogador não vai mais atuar pelo clube da Vila Belmiro.

O time da capital paulista monitora a situação do meia há meses. A reunião entre a diretoria palmeirense, o pai de Neymar e o outro empresário de Lucas Lima, Edson Khodor, ficou marcada na última semana, durante viagem do diretor de futebol do clube alviverde, Alexandre Mattos, à Europa. Ficou combinado na ocasião que a presença no Brasil do pai de Neymar, que em Paris, seria o passo decisivo para concluir a contratação.

Lucas Lima tem contrato com o Santos até 31 de dezembro deste ano. As conversas para renovação de contrato não evoluíram desde junho, quando o clube apresentou uma primeira proposta. O jogador a partir de 1.º de janeiro de 2018 se tornará dono dos seus direitos e, portanto, o Palmeiras não terá de pagar para o rival. Mas o clube alviverde terá de desembolsar um valor como comissão aos empresários e o próprio atleta, montante que será pago com recursos próprios e sem a ajuda da patrocinadora Crefisa.

No Palmeiras, Lucas Lima terá um contrato de cinco anos. O jogador já foi informado das condições de trabalho, do salário e bonificações por metas alcançadas. A diretoria ainda não confirmou a vinda, porém nos bastidores há o otimismo pela chegada do jogador de 27 anos.

O Palmeiras já contratou para a próxima temporada o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro. Há também um acordo encaminhado com o goleiro Weverton, do Atlético Paranaense. Falta uma definição de como liberar o jogador para se apresentar como reforço já em janeiro.