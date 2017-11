Secretaria atende pedido de usuários de Posto de Saúde e esclarece problema

Usuários do Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin foram atendidos prontamente na manhã de ontem após reclamarem de um vazamento que ocorria em um bebedouro instalado naquele local. Por meio de uma foto enviada a Secretaria Municipal foi constatado o problema e acionada uma equipe da OSS (Organização Social de Saúde) que regularizou a situação ontem mesmo. Os usuários do local ainda pleiteiam mais um ventilado de teto para arejar mais o local.

Nota Oficial

A Secretaria da Saúde do município por meio da OSS (Organização Social de Saúde), órgão que gerencia o Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin esclarece que houve um problema no vazamento do bebedouro da unidade, na madrugada da última terça-feira (21/11). A equipe de limpeza da unidade retirou a água acumulada imediatamente e o reparo necessário já foi feito.

A unidade possui ambiente totalmente arejado, com portas amplas e ventiladas sem que haja a necessidade da instalação de mais equipamentos para climatização. Nenhuma queixa foi registrada quanto a falta de climatização da unidade.

As coletas de sangue na unidade do Jardim Marin são realizadas às terças e quintas-feiras, das 6h30 às 7h30 com o agendamento dos pacientes, que aguardam na fila, no máximo entre 15 e 20 minutos. Às 8h todas sorologias devem estar prontas e sendo encaminhadas para a análise no laboratório municipal.