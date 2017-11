Simpósio de Direitos Humanos traz Márcia Gori a Votuporanga

Márcia Gori abordará “Direitos sexuais e reprodutivos da pessoa com deficiência” (foto reprodução)

Evento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos traz palestrantes renomados no dia 8 de dezembro, no Parque da Cultura; inscrições são gratuita -p

Da Redação

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga realiza o “1.º Simpósio de Direitos Humanos: como fazer valer os direitos, garantias e deveres da população de Votuporanga”.

O evento acontece no dia 8 de dezembro, das 8h às 12h, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. O endereço é Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, n.º 3112, bairro Jardim Alvorada – Parque da Cultura.

O simpósio conta com o apoio dos Conselhos de Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, que estão vinculados à Secretaria de Direitos Humanos.

O secretário Emerson Pereira destaca que o evento trará ótimos palestrantes para debater assuntos atuais que envolvem a temática dos direitos humanos. “Receberemos grandes profissionais que vivenciam e lutam para fazer valer os direitos humanos. Estamos muito ansiosos para este simpósio, que fechará as ações da nossa pasta referente a este ano. Sendo assim, convido a toda população para prestigiar”, disse.

Palestrantes

O simpósio terá três palestrantes que falarão sobre temas relacionados aos direitos humanos. Márcia Gori (Foto) abordará “Direitos sexuais e reprodutivos da pessoa com deficiência”. Ela é formada em Direito, é presidente-fundadora da ONG “Essas mulheres”, idealizadora da Assessoria de Direitos Humanos – ADH Orientação e Capacitação LTDA, e é ex-presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência e palestrante.

O tema “Declaração Universal dos Direitos Humanos e Constituição Brasileira: respeito à liberdade religiosa” será debatido por Alcides Coimbra. Bacharel em Direito com especialização em direito tributário e especialista em Educação – Supervisão e Administração Escolar. Atua como consultor jurídico da Igreja Adventista do Sétimo Dia e líder do Departamento de Liberdade Religiosa. É secretário geral da ABLIRC (Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania) e ex-Conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Já Angelita Alves Toledo encerra o simpósio abordando “Lei do Feminicídio e Lei Maria da Penha: a necessidade de se proteger a mulher diante da evolução de uma sociedade patriarcal”. Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, Angelita é especialista em Políticas Públicas pela Universidade do Sul de Santa Catarina, e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina – Área de Concentração: Direitos Humanos e Questão Social. Trabalha como Assistente Social no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e faz parte da Rede Panapanã.

Inscrições

O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo e-mail direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br. A ficha de inscrição está disponível no link https://goo.gl/vLNAxq Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3422-2770.