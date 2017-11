Alunos do Time do Emprego recebem certificados

Turma que recebeu os certificados (Foto reprodução)

Secretário Flávio Piacenti lembrou que na corrida pelo emprego, os participantes do Time saem na frente, graças aos conhecimentos adquiridos

Na manhã desta quinta-feira (23/11), participantes do programa Time do Emprego, gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) receberam seus certificados.

A cerimônia foi dirigida pela facilitadora do programa, a servidora Carla Preto, e aconteceu no anfiteatro do Centro do Empreendedor, a partir das 10h30, culminando com uma festiva confraternização.

Este foi o último da série dos 12 encontros do programa. O secretário Flávio Piacenti Junior representou o prefeito João Dado, cumprimentando os participantes e lembrando que “a administração tem conseguido atrair novas empresas e, com isso gerando mais oportunidades de trabalho, sendo que aqueles que frequentaram os encontros do Time do Emprego, saem na frente porque receberam informações preciosas sobre como montar seus currículos e como se apresentar nas entrevistas, entre outros aspectos”, disse.