Câmera registra bandidos com fuzil durante explosão de banco

Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos andam pelo meio da rua do Centro de Uchôa armados com fuzis. Isso aconteceu durante a explosão de três caixas eletrônicas da agência do banco Santander na madrugada desta quarta-feira (22).

Um dos equipamentos que filmou toda a ação da quadrilha não foi destruída pelos criminosos mesmo depois deles atirarem contra ele. O aparelho fica instalado em um comércio ao lado do banco, posicionado para a rua, onde foi possível registrar o crime.

A gravação mostra o momento em que eles circulam pela rua com os fuzis calibre .556 mm em punho. Nas imagens aparecem apenas um veículo, mas de acordo com testemunhas, eram pelo menos sete criminosos, em dois carros.

A câmera não registra, mas antes de fugir, eles ainda atiraram, pelo menos, cinco vezes para o alto com o objetivo de intimidar policiais e moradores. Após a explosão, diversas notas de R$ 100 e R$ 10 ficaram espalhadas pelo chão da agência.

As imagens mostram eles fugindo em uma Fiat Toro, que até ontem a tarde não havia sido localizada. Policiais da região, com apoio do canil e o helicóptero Águia continuam em Uchoa nas buscas pelos criminosos, pois existe informações de que integrantes da quadrilha são daqui da nossa região.