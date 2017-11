Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social fala na sede do PT Votuporanga

Gabas na reunião com integrantes do PT (foto reprodução)

O encontro ocorreu na noite da última quarta-feira quando os ex-ministro de Lula e Dilma cumpriu agenda em diversos setores da cidade para discutir sobre a Reforma da Previdência.

Gabas proferiu palestra na tarde da última quarta-feira (22) no auditório do Instituto Federal, campus Votuporanga, local onde falou sobre a Reforma da Providência.

À noite ele se encontrou com filiados e simpatizantes na sede do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, quando mais uma vez colocou em pauta o tema sobre a reforma da previdência defendida pelo governo Temer.

Para ele, a proposta é um desmonte da seguridade social e favorece o crescimento da previdência privada, administrada por bancos. A Previdência Social não está “quebrada” como alardeia os defensores da reforma e isso está comprovado pelo relatório da CPI do Senado Federal, disse no encontro.

No encontro do PT ele disse que como integrante do governo, defendia a reforma da previdência, mas na composição das fontes de financiamento, que evitaria um futuro déficit. “A mudança na estrutura das empresas, que ao longo dos anos substituiu o homem pela tecnologia, cria a necessidade de alteração nas fontes de financiamento da previdência, deixando de ser ancorada apenas pela folha de pagamento”, explanou.

“Outra questão são os grandes devedores, cujas dívidas não estão sendo cobradas e um montante muito grande sendo perdoado, enquanto penaliza o trabalhador. Isso na verdade é uma transferência de renda dos pobres para os ricos”, pregou o ex-ministro e finalizou “É necessário que a população se mobilize e que cada um exija do deputado federal, que ajudou a eleger, que vote contrário à PEC da reforma”.