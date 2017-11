Ciclismo esportivo: Marcelo Coienca mostra em vídeo inviabilidade de transito no acostamento do 27

Assim que a placa foi fixada no local imediatamente foi depredada (foto reprodução)

A vicinal não apresenta condições para trânsito dos ciclistas esportivos pelo acostamento; o vereador ainda acusa o prefeito João Dado de ser inconsequente após colocar placa no local proibindo o transito.

Logo no início de seu pronunciamento na Tribuna, o vereador Marcelo Coienca citou o artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que diz: Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Levando em conta a colocação da placa que proíbe o tráfego de ciclistas na conhecida “Estrada do 27”, Marcelo Coienca disse acreditar que o Prefeito João Dado agiu de modo inconsequente. “Eu sugeria, por exemplo, a colocação de placas indicativas “Devagar”, ou mais placas indicando o limite de 60 km/h. Aliás, as placas estão no acostamento da pista”, disse.

Apesar das críticas, o vereador parabenizou o Poder Executivo pela rodovia que ficou totalmente repaginada e melhorou as condições de tráfego para os motoristas, tratoristas, caminhoneiros, motociclistas, entre outros que por lá, passam diariamente.

“Como é que a Prefeitura Municipal se manifesta para a mídia dizendo que a Estrada do 27 possui acostamento muito bem feito? É incoerente. Levanta da cadeira e vai lá ver se possui o tal acostamento! Isso é enganar e iludir o povo. Estamos aqui para lutar pela cidade”, ressaltou.

Além de cobrar alguma solução para que os ciclistas voltem a transitar pela Estrada do 27, Marcelo Coienca apresentou um vídeo gravado com o vereador Dr. Hery Kattwinkel mostrando que a vicinal não apresenta condições para trânsito dos ciclistas pelo acostamento.

“Talvez o Prefeito aja assim porque se acostumou como Deputado, sendo bajulado por vereadores e prefeitos. Porém, os vereadores e os prefeitos precisam estar do lado do povo para serem cobrados. É isso o que pedimos ao Prefeito: que fique mais próximo do povo”, concluiu.