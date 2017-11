Coluna do Zappa

Marcos Vinícius com as arquitetas Silvania Carvalho e Katia Marciano, responsáveis pelo projeto da nova Pinheiral, gigante em seus 3.500 m² de área de loja e outros 7 mil e tantos do todo. (Foto Paulo Zapparoli)

Parabéns para Amanda Borim, Antonio Aparecido Menechelli, Luiz Carlos Balasteguin e Márcia Maria Bandos Lourenço.

Luciana Maranho vem recheando seu currículo, desta vez com participação no XVI Congresso da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia realizado em São Paulo na semana passada.

Marcelo Arroio e Fernando Fioroto escolheram um canto romântico de Foz do Iguaçu para comemorar o aniversário dela.

Edinaldo Polizeli lançou o desafio e hoje fará o sorteio de uma furadeira (DeWalt DWD502 de 710w) para clientes e amigos que passaram pela loja e participaram da brincadeira proposta. Ainda dá tempo, diz o dono da Polizeli Parafusos.

Circulando

Marcado para o dia 10 de dezembro o Chá Beneficente do Recanto Tia Marlene. No Centro Social.

Para este domingo fique com a 1ª Costelada do Rotaract. Convites custam R$35 e renda para projetos sociais do clube.

Mulherada vem se preparando para o Bazar Casa e Arte que começa dia 30, na Tietê, depois da Amazonas. Lar Celina agradece.

Reforço para o convite da inauguração do Natal no Jardim do Papai Noel, a decoração da A Joia, a partir das 20h00.

Colaboradores do Hotel Ville Gramadão engajados na Caminhada Passos que Salvam, projeto bonito do Hospital de Câncer de Barretos que ganha as ruas do Brasil neste domingo. O patrão Valmir Dornelas está no meio.

Sízia Dutra com o casal João Paulo Carmona e Fernanda

Marcos Dutra festejado de todos os lados pela conquista da Pinheiral Home Center que inaugurou com a família no sábado passado

Ordalino Oliveira e Valtinho ‘Pinguim Gelo’

Indiana

O ator Harrison Ford, herói em ‘Star Wars‘, ‘Blade Runner‘, ‘Indiana Jones’ (foto)‘, ‘Força Aérea Um’, encarnou um na vida real mesmo, quando parou seu carro numa estrada da Califórnia para ajudar uma motorista a sair do carro após um acidente que ela sofreu.

Olho vivo

No Brasil, o câncer infanto-juvenil tem aproximadamente 55% de cura, bem abaixo dos 95% atingidos nos Estados Unidos. Daí a importância do diagnóstico precoce, daí a campanha da Caminhada Passos que Salvam idealizada pelo Hospital do Câncer de Barretos que vai ganhar o Brasil neste domingo, dia 26. A concentração será na Concha Acústica e sua presença vai deixar o evento ainda mais completo e bonito. Pule mais cedo da cama, pegue o kit comprado e boa caminhada em favor da vida.

Aumenta o Som

A programação da Semana da Música reservou a noite de amanhã para o Symphonic Rock, um projeto pioneiro e inovador em Votuporanga e em nossa região. A partir das 20h30, na Concha, os mais belos clássicos do Rock, interpretados pelo Grupo ARKADHIA Classic Rock Band.

Safadinho

Hollywood continua fervendo com acusações de assédio sexual. Dessa vez, John Lasseter, chefe de criação da Disney e da Pixar, o homem por trás de filmes como ‘Toy Story‘, ‘Vida de Inseto‘ e ‘Carros‘, está voluntariamente se afastando por 6 meses dos estúdios devido ao que ele chamou de ‘erros‘ cometidos no passado