Ex-votuporanguense é assassinado no Mato Grosso

Danilo Liévana de Camargo –

O corpo do radialista e fotógrafo Luiz Augusto Delago, 22, foi encontrado na última quarta-feira próximo à Ferronorte (antigo lixão) em Chapadão do Sul (MS), em adiantado estado de putrefação. Delago, que era cadeirante, já residiu em Votuporanga onde frequentou um curso universitário e ainda mantinha por aqui uma rádio web. Atualmente ele residia em Chapadão onde mantinha outra rádio via Internet e ainda trabalhava como fotografo em eventos da região.

Delago estava desaparecido há quase uma semana e quando seu corpo foi encontrado já se encontrava em adiantado estado de decomposição. Segundo a Polícia daquela região a causa da morte foi asfixia mecânica, havia um arame enrolado em torno do seu pescoço.

A investigação do assassinato de Delago foi liderada pelo delegado Dr. Mansur que conseguiu solucionar o caso em menos de 24hs. Três pessoas foram presas acusadas de envolvimento na morte do radialista, são eles: Lucas, Camila Nogueira Dourado (18) e Débora Silva.

Segundo o delegado os depoimentos preliminares indicam que Camila estava num quarto com Delago. O crime aconteceu logo a seguir porque ele (a vítima) negou que o trio pegasse seu carro e ainda impediu Lucas de acessar seu computador pessoal. A vítima teria chamado Lucas de “bichinha” e acabou sendo atacado. Camila Nogueira, a última se entregar à polícia teria dado uma garrafada na cabeça de Delado.