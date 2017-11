Falecimentos

APARECIDA MARIA RIBEIRO GARCIA

Faleceu na quarta-feira, por volta das 14h45, na Santa Casa de Votuporanga, Aparecida Maria Ribeiro Garcia, 65 anos, viúva. Natural de Três Fronteiras- SP. Deixa os filhos Everaldo Jose Garcia, Rosemara Aparecida Garcia Soares Figueira, Iamara Aparecida Garcia, Reinaldo Jose Garcia, Elizangela Aparecida Garcia e Rosangela Aparecida Garcia. Teve como último endereço a Rua: Felicio Boprlina, 121-Cohab 4, em Valentim Gentil. O seu sepultamento aconteceu ontem, às 15h, no Cemitério de Valentim Gentil.

LUIZ AUGUSTO DELAGO

Faleceu na quarta-feira (15/11), por volta das 8h, em Chapadão do Sul- SP, Luiz Augusto Delago, 35 anos. Natural de Fernandópolis- SP. Teve como último endereço a Rua: Pg,460 A, Bairro Planalto, em Chapadão do Sul-SP. O seu sepultamento aconteceu ontem, às 10h, no Cemitério de Cosmorama.

MARIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

Faleceu na quarta-feira, por volta das 8h07, na Santa Casa de Votuporanga, Maria Aparecida Cardoso de Oliveira, 71 anos, viúva. Natural de Cosmorama- SP. Deixa os filhos: Elisia Aparecida De Oliveira Pereira, Antonio Aparecido De Oliveira e Maria Antonia Deoliveira (in memorian). Teve como último endereço a Rua: Isaura Ferreira Real 3951-Monte Verde. O seu sepultamento aconteceu na quarta-feira, às 17h, no Cemitério de Simonsen.