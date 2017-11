Grêmio sai em vantagem na final da Libertadores

Cícero marcou o gol da vitória na Arena do Grêmio. NELSON ALMEIDA (AFP)

Com a mão de Renato Gaúcho e gol de Cícero, time tricolor joga por um empate na Argentina para ser tricampeão da América.

O Grêmio venceu o Lanús por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo primeiro jogo da final da Copa Libertadores. Com o resultado, o time tricolor joga por um empate para ser tricampeão da América na Argentina. O primeiro tempo foi duro para os gremistas. A equipe argentina criou as melhores chances, que só não se converteram em gol graças a duas grandes defesas de Marcelo Grohe. O alívio veio apenas aos 37 minutos do segundo tempo, após mexidas cirúrgicas do técnico Renato Gaúcho. Cícero fez o gol da vitória com um leve toque de pé esquerdo aproveitando escorada de cabeça de Jael.

Esta é a quinta final de Libertadores do Grêmio, que ganhou do Peñarol (1983) e do Atlético Nacional (1995) e perdeu para dois compatriotas do Lanús: Independiente (1984) e Boca Juniors (2007). O caminho dos gremistas passou por Godoy Cruz, Botafogo e Barcelona de Guayaquil no mata-mata. Já os argentinos, campeões nacionais em 2016, disputam sua primeira final de Libertadores após superarem The Strongest nas oitavas, San Lorenzo nas quartas e River Plate na semifinal. É a décima quarta vez que brasileiros e argentinos decidem a competição continental, com vantagem para os hermanos: nove títulos contra quatro. O jogo decisivo será na próxima quarta-feira (29 de novembro), no estádio La Fortaleza, às 21h45, em Buenos Aires.