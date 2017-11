Homem tenta matar a ex, sequestra a filha e atropela vizinha

A filha, ele abandonou, logo depois da ação furiosa, na porta do Hospital Beneficência Portuguesa em Rio Preto.

Da Redação *

Um administrador de empresa é acusado de tentar estrangular a ex-mulher, atropelar uma vizinha e ainda sequestrar a filha. O caso aconteceu no início da noite de quarta-feira, no bairro Higienópolis, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o administrador tinha saído com a ex-mulher, mas acabou se desentendendo com ela quando estava no prédio onde ela mora.

Houve um bate-boca entre os dois e, durante a briga, o homem agarrou o pescoço da mulher com as duas mãos e tentou enforcá-la. Tudo foi presenciado pela filha do casal, que tentou apartar os dois.

Depois, o administrador forçou a filha a entrar no carro e tentou fugir. No entanto, dois vizinhos, um homem de 34 anos e uma mulher de 37 anos, tentaram parar o veículo para evitar a fuga. Mesmo assim, ele acelerou e acabou atropelando a mulher de 37 anos, que sofreu fratura em uma das pernas. Em seguida, ele fugiu do prédio, levando a filha e abandonando-a logo após na porta da Beneficência Portuguesa, hospital daquela cidade.

O advogado do administrador de empresa, Augusto César Mendes Araújo, afirma que o cliente ia se apresentar ainda ontem (quinta-feira) no 5º Distrito Policial, para prestar seu depoimento e dar sua versão sobre os fatos.