“Melega” é preso por tráfico

Velho conhecido dos meios policiais por praticar furtos em Nhandeara, “Melega” foi encontrado com várias pedras de crack que renderiam 69 porções. Ele foi preso na cadeia pública de Guarani d’Oeste onde ficará à disposição da Justiça.

Da Redação *

Na manhã de quarta-feira (22), por volta das 10h, os policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) foram informados de que o indivíduo C.H.M., de 22 anos, mais conhecido como “Melega”, seria o principal suspeito de ter praticado um furto na cidade de Nhandeara, onde reside e mantém um ponto de venda tde drogas.

Segundo informações, “Melega” foi visto em Votuporanga, onde provavelmente teria trocado produtos de furtos por drogas.

A DISE por meio dessa informação iniciou as buscas pelo bandido e o viu quando ele entrou em um veículo Fiat/Siena, como passageiro com destino à Nhandeara. Os policiais acompanharam o veículo e abordaram os ocupantes quando chegavam a Nhandeara.

“Melega” foi revistado e com ele foram encontrados um isqueiro, um maço de cigarros e parte de objetos furtados em Nhandeara. No veículo, a polícia encontrou sob o banco onde ele se encontrava 69 porções de pedras de crack.

Indagado, o meliante admitiu ter tentado dispensar as drogas dentro do carro, para se esquivar da ação policial. “Melega” também confessou que trocou as drogas em Votuporanga, no bairro Matarazzo, por maços de cigarros e isqueiros que furtara em um bar de Nhandeara.

“Melega” foi conduzido à DISE, onde foi autuado em flagrante pelo Delegado titular, Dr. Antonio Marques do Nascimento, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas). Logo após, foi encaminhado à cadeia pública de Guarani d’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.